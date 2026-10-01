El ruido extraño que venía de su techo alertó a un morador del distrito de Chincha Baja, quien al esperar con cautela vio aparecer a un hombre que pretendía robar en su vivienda. Con ayuda de los demás moradores comenzó el cerco hasta reducir al facineroso que contaba con herramientas para forzar cerraduras. El sujeto fue entregado a los efectivos de la comisaria del distrito de Chincha Baja.

Sujeto intervenido

F.C. de 33 años descansaba en su casa, cuando sintió que algo caminaba por su techo metálico. En un primero momento imagino que se trataba de algún animal, pero los movimientos hicieron entender que no era así. Atemorizado el dueño del predio espero hasta poder observar de que se trataba. Era un delincuente, que tras trepar la pared se paseaba por el tejado buscando un espacio para bajar.

Al parecer, el sujeto había observado la propiedad y en su hipótesis todos habían salido. Sin embargo, el dueño aún continuaba en el interior y al percatarse de sus intenciones delictivas, fue comunicándose con sus vecinos. Las personas al conocer la presencia del delincuente se movieron con sigilo y en el momento menos pensado el sospechoso había quedado sin ruta para darse a la fuga.

Los moradores al tener cercado al ladrón, lo redujeron y comunicaron a la comisaría de Chincha Baja sobre el arresto ciudadano. Los agentes llegaron hasta el lugar de los hechos y hallaron a D. Magallanes retenido. En el registro personal se decomisaron herramientas que, presumiblemente, iban a ser usadas para violentar las cerraduras en la propiedad del vecino que salvó de ser víctima de la delincuencia.

El sospechoso fue conducido en calidad de detenido a la Sección de Investigación Criminal de la comisaría de Chincha Baja por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, tras la denuncia presentada por el agraviado. No se descarta que el individuo sea el autor de otros hechos delictivos ocurridos en la jurisdicción.

EL DATO: En este distrito se han presentado casos de sujetos que ingresan a las casas, reducen a las familias para apoderarse de dinero, artefactos y todos bienes de valor que son comercializados en el mercado negro.

LA CIFRA: 21 años es la edad del sospechoso retenido por la enardecida población.

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