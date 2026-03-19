Dos sujetos fueron detenidos por el personal de la Unidad de Protección de Carreteras de Chincha tras ser señalados como los autores del robo a una vivienda, ocurrido en el centro poblado Los Ángeles, en el distrito de El Carmen. Como parte de la acción policial se recuperó especies robadas y la incautación de un vehículo, en el que se desplazaban los sospechosos para la comisión de las actividades delictivas.

Sujetos detenidos

Los vecinos observaron que desconocidos habían ingresado a una vivienda, aprovechando un descuido de la propietaria, y salían llevándose objetos de valor. Los testigos ante lo sucedido ubicaron al personal policial que patrullaba por la red vial, a quienes pidieron apoyo para la detención de la banda criminal. Las personas detallaron las características del vehículo al que abordaron los sujetos, así como la ruta por la que emprendieron la fuga.

Los policías durante el operativo de respuesta, a la altura del kilómetro 206 de la carretera Panamericana Sur, en la jurisdicción de El Carmen, se percataron del vehículo menor descrito por los vecinos. Los ocupantes al verse descubierto detuvieron la unidad, y uno de estos salió corriendo para refugiarse en los sembríos agrícolas. Mientras que el conductor y un pasajero más no tuvieron otra opción que entregarse a las autoridades.

Se tratan de Ronald Ochoa (chofer del trimoto) y Jesús Quispe, quienes fueron detenidos luego de hallarse en el interior del vehículo un balón doméstico de gas, y una caja de televisor. A la zona de intervención acudió la propietaria de las especies robadas, así como uno de los vecinos que presenció el accionar delictivo de los sujetos. Ambos intervenidos fueron conducidos a la comisaría carmelitana para continuar con las investigaciones.

De acuerdo con la información policial Ochoa y Quispe serían integrantes de la banda denominada “Los injertos del Corazón de Jesús”. Estos vienen siendo investigados por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado. Las diligencias se realizan en la delegación distrital con participación del Ministerio Público. No se descarta que estos tengan participación en otros hechos delictivos.

EL DATO: La policía continúa con las investigaciones para ubicar al tercer sujeto, que estaría implicado en el robo a la vivienda y consiguió escapar durante la persecución al ingresar a los sembríos agrícolas de la zona.

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