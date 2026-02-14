Los moradores de la calle Cusco, en el distrito de Pueblo Nuevo, ayudaron a la policía y serenazgo en la detención de uno de los integrantes de una banda de ‘robacasas’. El sujeto había llegado de madrugada para ingresar a una de las propiedades deshabitadas con la finalidad de tener acceso al predio colindante, del que en ocasión anterior robaron dinero en efectivo, joyas, artefactos y diversos bienes materiales.

Sujeto detenido

La población de este lugar, ubicado entre Rosedal y Micaela Bastidas para proteger sus pertenencias de la delincuencia han colocado cámaras de seguridad en el exterior de las viviendas. Mediante este sistema detectaron el arribo de dos sospechosos, quienes sin imaginar que eran monitoreados treparon la pared para ingresar a un inmueble que en la actualidad no está habitada.

Los pillos, como ya sucedió antes, tenían planeado utilizar esta casa para robar en un inmueble contiguo, que pertenece a una familia de comerciantes. Estos estaban por dar el golpe, cuando escuchan la llegada del equipo de patrullaje integrado. Uno de los delincuentes entre los techos consigue darse a la fuga, mientras que el otro despavorido buscó esconderse en uno de los ambientes del predio.

Los pobladores vigilaron las salidas para evitar que el ladrón escape y facilitaron escaleras a los efectivos para rastrear las huellas del hampa. Así fue encontrado uno de los miembros de la banda delictiva, quien al estar acorralado evitó escapar. El sujeto involucrado en el delito contra el patrimonio en la modalidad de tentativa de hurto quedó en calidad de detenido en la comisaría local para las diligencias correspondientes.

Cabe mencionar que este y su compinche prófugo serían los mismos que, anteriormente, perpetraron el robo en la vivienda de los comerciantes. Los agraviados desde las 5 de la tarde habían salido para aprovechar las fechas festivas en un distrito vecino y al regresar de madrugada no encontraron el dinero de sus ahorros, tampoco sus pertenencias como laptop, joyas y demás que continúan sin ser recuperadas.

EL DATO: Los moradores de la calle Cusco están en modo de alerta ante la llegada de los delincuentes. Asimismo, solicitan mayor presencia de la policía y serenazgo para la detención inmediata de los facinerosos.

