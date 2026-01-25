Los delincuentes lo último que esperan encontrar durante su fechoría es con la policía, sin embargo, este no es el caso de un sujeto, que encontró en los efectivos la única forma de librarse de una turba que lo sorprendió robando. El hecho se registró en el asentamiento humano Señor de los Milagros, zona alta de Chincha, siendo el sospechoso atado de manos y pies para ser arrastrado en una mototaxi.

Sujeto linchado

Por el sector tanto en el lado del distrito de Pueblo Nuevo como en Chincha Alta se han registrado varios robos en viviendas. Uno de los últimos fue cometido en agravio de un taxista, quien es padre y madre para sus menores hijos. De esta persona se llevaron todas sus pertenencias de valor, incluido sus ahorros. Desde entonces los vecinos quedaron en alerta para repeler las acciones delincuenciales.

Fue así como descubrieron a un hombre que no era poblador de Señor de los Milagros. Este sujeto no llegó para visitar a ningún familiar, sus intenciones aparentes era cometer el robo en una de las casas. Los pobladores comprobaron las acciones ilícitas y con apoyo de la comunidad comenzaron a cerrar las vías de salida para evitar que el facineroso escape. Después de una ardua búsqueda este quedó retenido.

Al ladrón no solo lo lincharon, sino que además lo ataron de manos y pies. Pero, el castigo no terminó ahí. Los enardecidos vecinos usaron el extremo de una soguilla para sujetarlo de las extremidades y la otra punta la sujetaron al primer vehículo que encontraron: un mototaxi. Como escarmiento el inescrupuloso fue arrastrado por las calles. Se libró del castigo cuando llegó la PNP.

EL DATO: Los vecinos de la zona alta en otros casos delictivos han actuado en situación similar comunicándose entre ellos para cerrar las vías y frustrar el escape de sujetos que roban en las viviendas.

