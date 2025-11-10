Con las manos en la masa fueron atrapados cuatro ciudadanos de nacionalidad venezolana sindicados de haber participado en el robo de dos viviendas del distrito de Grocio Prado. Los sospechosos (tres hombres y una mujer) escapaban en un mototaxi con dirección a la zona de Topará, cuando son intervenidos por los agentes de la comisaría Emilio Román Saravia, siendo recuperado las especies sustraídas.

Sujetos detenidos

Dos familias de la localidad comunicaron a la delegación policial que sujetos desconocidos ingresaron a sus viviendas, y cometieron el robo de diversas especies. Los efectivos comenzaron la búsqueda de la banda, siendo descubiertos cuando ingresaban a la carretera hacia Topará, altura de Lateral 7. Los ocupantes al percatarse de la presencia policial intentaron escapar, pero fueron reducidos.

El vehículo menor era conducido por el venezolano Gabriel Delgado (31) y en la parte posterior viajaban sus compatriotas José Soto (26), Z. Soto (40) y Carlos Céspedes (34). Durante el registro a la unidad se halló la herramienta llamada “pata de cabra” usada para violentar las puertas y bienes diversos.

El segundo mototaxi era piloteado por Raúl Torres, y fue interceptado por la policía a la altura del cruce. Los cinco fueron detenidos y puestos a disposición de la Sección de Investigación Criminal de la delegación local.

