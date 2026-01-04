Con las manos en la masa. Así fueron sorprendidos los integrantes de una banda de ‘robacasas’ que habían atacado una vivienda ubicada en un pasaje colindante con la carretera de ingreso al distrito de Sunampe. Los ladrones al ser descubiertos por un vecino, dedicado a prestar servicio de seguridad, dejaron abandonado todas las pertenencias que estaban por cargar y huyeron con dirección hacia los terrenos agrícolas de la zona.

Robo en vivienda

Los propietarios del inmueble aprovecharon los días de descanso por el feriado largo para salir de viaje y al cuidado de sus bienes dejaron a un personal de vigilancia. Los ladrones pasaron por el sector en búsqueda de viviendas vulnerables para cometer su fechoría, y al descubrir un blanco comenzaron a ejecutar su plan delictivo. En ese entonces, circunstancialmente, el cuidador se había retirado.

Los dos integrantes de la banda treparon por la pared para ingresar a la propiedad privada. Luego, confirmaron que no había nadie y fueron en búsqueda de los objetos de valor. Estos recorrieron las habitaciones, sala y demás ambientes para retirar artefactos eléctricos, joyas, y otros bienes. También rebuscaron entre los cajones de los muebles con la intención de conseguir dinero en efectivo.

Los ‘robacasas’ en algunos minutos ya habían conseguido el botín. Todo lo que consideraron fácil de comercializar en el mercado negro, lo condujeron hasta la puerta de salida. Se presume que iban a comunicarse con algún cómplice para solicitar que se acerque con la movilidad de la banda para transportar las especies que tenían apilados y embalados. Fue en ese momento que son sorprendidos.

El personal de seguridad al regresar a la vivienda abre la puerta y se encuentra cara a cara con los facinerosos. Mientras el hombre retrocede y va en búsqueda de ayuda para reducir a los delincuentes, estos salen corriendo para evitar ser atrapados, ingresando a los sembríos del lugar. El frustrado robo fue alertado a la comunidad para que tengan mayor precaución en el cuidado de sus casas en fechas festivas.

EL DATO: Los facinerosos tenían planeado convocar a un tercer integrante de la banda para transportar los bienes robados. Al parecer este último, para no despertar sospechas, esperaba por los alrededores la señal de sus compinches.

