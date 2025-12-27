Un humilde taxista fue víctima de la banda de ‘robacasas’ en la segunda etapa del asentamiento humano Satélite Primaveral, en Chincha. El agraviado decidió trabajar el 25 de diciembre para aprovechar el feriado navideño, y al retornar a su vivienda cerca de la medianoche se percata que su puerta estaba violentada, y que artefactos como tu televisor no estaban, tampoco el dinero que tenía guardado para la alimentación de sus menores hijos.

Se robaron todo

El hombre del volante, Eder A. hace dos años perdió a su esposa y desde entonces cuida de su familia. El último jueves mientras sus niños visitaban a la abuela materna, él salió a trabajar en su vehículo. La solicitud de los clientes lo mantuvo ausente de su vivienda hasta la noche. Recién al terminar un arduo día de trabajo decidió volver. Eran más de las 11:30 pm cuando arriba a su morada.

Ingrata fue su sorpresa al notar las huellas dejadas por la delincuencia. Se presume que uno de los facinerosos sería de contextura delgada y que este ingresó por la ventana del baño. El mismo sujeto violentó la cerradura de la puerta para permitir que los demás integrantes de la banda accedan a la vivienda. Los ‘robacasas’ recorrieron la sala, dormitorio, cocina llevándose todo lo de valor que encontraron a su paso.

No estaba el televisor, tampoco sus víveres y productos navideños. Asimismo, cuando el taxista se acercó al lugar donde tenía guardado su dinero notó que todo estaba rebuscado. Los integrantes de la banda se llevaron hasta las monedas que hallaron en la propiedad. Los vecinos al conocer la historia del agraviado solicitaron la presencia de la policía para que realice constatación de lo sucedido.

Lamentablemente, la zona donde ocurrió este hecho no cuenta con servicio de alumbrado público, tampoco con cámaras de seguridad, que pudieran advertir a la comunidad sobre el ingreso de personas sospechosas. La población solicitó a la policía y al personal de serenazgo que tenga presencia en el sector, ya que, los facinerosos podrían retornar dada la proximidad de la celebración por el Año Nuevo 2026.

EL DATO: Se presume que el robo ocurrió entre las 10 y 11 de la noche del 25 de diciembre. Al parecer, los asaltantes utilizaron un auto para cargar con el televisor y las otras especies sustraídas de la vivienda de Eder.

