Un grupo de delincuentes encapuchados protagonizó un violento robo en una vivienda ubicada en el pasaje San Cosme, en la prolongación Rosario, en Chincha. Según el relato de uno de los nietos de la propietaria, los sujetos forzaron y rompieron la puerta con la chapa metálica de protección, así como la puerta de madera para ingresar al inmueble.

Grave delito

Durante el asalto, los delincuentes sustrajeron todos los objetos de valor que encontraron a su paso, incluyendo artefactos eléctricos, un balón de gas, ropa y dinero en efectivo. La familia afectada lamenta la pérdida total de sus pertenencias.

Además, entre los bienes robados se encuentran documentos personales y recetas médicas importantes para la señora de la tercera edad.

Le roban su esfuerzo

En tanto, otro acto delincuencial se registró en Santiago (Ica), donde un joven estudiante fue víctima de un asalto a mano armada, específicamente en el sector de Santa Dominguita, durante la noche. El robo fue captado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes ya circulan en redes sociales.

Según el registro, dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal se acercaron al joven bajo la modalidad de “falso conocido”, preguntando por una persona del lugar. El joven, sin sospechar del engaño, se aproximó para responder, momento en el que fue encañonado por uno de los delincuentes, quien le exigió entregar su teléfono celular.

El estudiante, sin oponer resistencia, entregó su equipo mientras era amenazado con un arma de fuego. Tras consumar el robo, los delincuentes se dieron a la fuga rápidamente en sentido contrario por la vía.

Según informaron familiares, el celular era una herramienta de estudio que la víctima había comprado tras varios meses de ahorro. El robo no solo representa una pérdida material, sino también un obstáculo en su desempeño académico.

VIDEO RECOMENDADO