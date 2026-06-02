El Gobierno oficializó la creación del Subsidio para la Estabilidad y Continuidad Operativa (ECO), un apoyo económico temporal dirigido a los operadores del transporte público urbano de Lima y Callao. La medida, publicada mediante el Decreto de Urgencia N.° 006-2026, contempla una transferencia de más de S/ 44 millones para mitigar el impacto del incremento de los combustibles y garantizar la continuidad del servicio.

La medida fue oficializada mediante el Decreto de Urgencia N.° 006-2026, publicado en el diario oficial El Peruano, que establece acciones extraordinarias en materia económica y financiera para respaldar la operación del servicio público de transporte terrestre regular de pasajeros bajo la administración de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao.

Subsidio ECO contará con más de S/ 44 millones

La norma crea el denominado Subsidio para la Estabilidad y Continuidad Operativa (ECO), un apoyo económico de carácter temporal y extraordinario dirigido a los operadores autorizados por la ATU.

Para financiar esta medida, el Poder Ejecutivo autorizó una transferencia de hasta S/ 44 millones 177,798 provenientes de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

Los recursos serán destinados tanto al otorgamiento del subsidio como a la implementación y administración del mecanismo de apoyo.

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¿Cómo se calculará el beneficio?

El subsidio será otorgado en función del kilometraje efectivo recorrido por las unidades durante la prestación del servicio.

La validación de los recorridos se realizará obligatoriamente a través del Sistema Integrado de Control y Monitoreo (SICM), plataforma que registra las operaciones de las unidades habilitadas.

El apoyo económico se aplicará durante un periodo de 60 días calendario, dividido en dos tramos sucesivos de 30 días.

Montos por kilómetro recorrido

Ómnibus: S/ 0.50 por kilómetro.

Minibús: S/ 0.40 por kilómetro.

Microbús: S/ 0.30 por kilómetro.

Requisitos para acceder al subsidio

Las empresas interesadas deberán cumplir una serie de condiciones establecidas por la norma.

Entre los principales requisitos figuran:

Contar con autorización vigente de la ATU.

Tener RUC activo y habido.

Disponer de vehículos habilitados.

Contar con sistema GPS conectado al Centro de Gestión y Monitoreo del Sistema Integrado de Transporte.

Tener vigente el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT).

Contar con Certificado de Inspección Técnica Vehicular (ITV) vigente.

Además, los operadores deberán registrar su Código de Cuenta Interbancario (CCI) o una cuenta bancaria a su nombre para recibir el desembolso correspondiente.

ATU deberá aprobar lineamientos en 15 días

La ATU tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles para aprobar los lineamientos operativos del subsidio y adecuar sus plataformas para el registro de las cuentas bancarias de los beneficiarios.

Asimismo, la entidad deberá publicar mensualmente la relación de operadores favorecidos y los montos entregados en el marco del programa.

Buscan garantizar la continuidad del servicio

El Ejecutivo argumentó que el incremento de los costos operativos, particularmente por el alza de los combustibles, viene afectando la sostenibilidad financiera de las empresas de transporte urbano.

Según la norma, esta situación podría comprometer la continuidad y eficiencia de un servicio utilizado diariamente por millones de personas en Lima y Callao.

La disposición entrará en vigencia al día siguiente de su publicación y tendrá efecto hasta el 31 de diciembre de 2026.