Un motociclista falleció durante la madrugada de este lunes tras impactar contra una camioneta cuando se desplazaba por el Cercado de Lima. Según el reporte de Latina Noticias, el hecho se registró al rededor de las 3:00 a.m en el cruce de las avenidas Alfonso Ugarte y España.

Tras el hecho, el conductor de la camioneta acudió a la comisaría de Alfonso Ugarte para brindar su manifestación. Durante su declaración, sostuvo que atravesó la vía cuando el semáforo se encontraba con luz verde.

Fotos: cesar.grados@photo.gec

La violencia del impacto provocó que la motocicleta quedara partida en dos. Además, el casco de la víctima salió despedido y terminó a varios metros del lugar del accidente.

El fallecido fue identificado como Smith Quispe Torres, de 32 años. Su pareja contó que había hablado con él pocos minutos antes del choque y que le había indicado que ya se encontraba de regreso a casa.

Asimismo, relató que, como cada fin de semana, había visitado a su madre y que la última comunicación entre ambos ocurrió alrededor de las 2:30 a. m. Por otro lado, señaló que trabajaban juntos en un negocio dedicado al comercio y que tenían planes de ampliarlo en los próximos meses.

El hermano de la víctima también se hizo presente en el lugar para observar en que circunstancias se produjo el choque. Ambos deudos exigieron celeridad en las investigaciónes y la revisión de las cámaras de seguridad de la zona.

Fotos: cesar.grados@photo.gec