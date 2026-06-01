Diversos accidentes registrados este año, pusieron bajo la lupa al Metropolitano y muchos usuarios piden una renovación total para evitar una fatalidad. Ante ello, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) confirmó que avanza el proceso para incorporar nuevas unidades al sistema.

Aunque la fecha de inicio aún dependerá de la aprobación de una adenda que se encuentra en su etapa final de evaluación, el presidente de la ATU, David Hernández, informó que el 20 de mayo culminó la elaboración de la matriz de adenda, documento que recoge acuerdos para resolver problemas contractuales históricos y establecer mejoras operativas dentro del sistema de transporte.

ASPECTOS

Sin embargo, aún quedan pendientes dos aspectos fundamentales: la definición del modelo de operación de las rutas alimentadoras y la evaluación económico-financiera que realiza una consultoría internacional. Según explicó el funcionario, dicho informe estaría listo entre el 7 y el 9 de junio, lo que permitiría remitir la adenda al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) alrededor del 15 de junio.

De acuerdo con la normativa vigente, el MEF tendrá un plazo de 30 días para evaluar el documento. Una vez aprobado, se podrá establecer la fecha de incorporación de los nuevos buses y formalizar una concesión de 12 años, con posibilidad de ampliación por tres o cinco años adicionales.

Uno de los principales desafíos del proceso es resolver las deudas derivadas de laudos arbitrales perdidos por la Municipalidad de Lima, obligaciones que actualmente son asumidas por la ATU. La renovación de la flota será financiada mediante créditos nacionales e internacionales.