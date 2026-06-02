Entre el 2023 y el 2025 el Gobierno Regional de Arequipa realizó transferencias financieras por 410.8 millones de soles a los gobiernos locales, para elaboración de expedientes técnicos y ejecución de obras, sin embargo, existen al menos 14 proyectos con retrasos, suspendidos e incluso en arbitrajes.

Aunque el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, informó que este monto permitió financiar 141 obras, lo cierto es que en realidad se cubrieron partidas para 109 de inversión (entre obras, expedientes técnicos, IOAAR y un mantenimiento), mientras que 32 de las transferencias corresponden a saldos presupuestales de montos que se entregaron en el 2023.

De las 141 transferencias financieras, 117 fueron destinadas para obras, de estas se completaron 97, quedando 23 pendientes de concluir, algunas de ellas en ejecución de acuerdo a los planos al haberse iniciado en los últimos meses.

Cabe señalar que de los 109 proyectos como tal, 24 corresponden a la elaboración de expedientes técnicos que en algunos casos a pesar del tiempo transcurrido continúan en proceso de preparación por parte de algunas municipalidades.

Asimismo, las 141 transferencias realizadas beneficiaron a 66 gobiernos locales, siendo la Municipalidad Provincial de Condesuyos la que recibió hasta 9 partidas por un monto total de S/ 14.8 millones, la mayoría destinada a la elaboración de expedientes técnicos.

Precisamente, uno de los proyectos con retraso lo tiene esta comuna, con el saneamiento de 6 sectores del distrito de Chuquibamba, donde la transferencia recibida en el 2024 está destinada para la ejecución de la II Etapa, sin embargo, la resolución de contrato firmada en el 2025 llevó a que se contratará a una nueva empresa el pasado 9 de abril, siendo el nuevo plazo de ejecución de 150 días calendario.

PARALIZADAS

Entre los proyectos paralizados se encuentran dos colegios, el primero de ellos la I.E. José A. Encinas Franco de Imata, a cargo de la Municipalidad Distrital de San Juan de Tarucani, que recibió S/ 9.1 millones en el primer trimestre del 2023 para mejorar la infraestructura, sin embargo, esta no supera el 50 % de avance debido a un arbitraje con la contratista.

El otro plantel educativo corresponde a la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre paralizada a un 78 % de su avance físico. La obra se encuentra a cargo de la Municipalidad Distrital de Vítor, que en el 2023 recibió S/ 12.4 millones de la Región. Al igual que el proyecto anterior, este se encuentra bajo un arbitraje.

CON RETRASO

Uno de los casos más emblemáticos de demoras es el Centro de Salud de Sachaca, con una transferencia de S/ 12 millones en el 2023 y cuyo proyecto debió concluirse en menos de un año, sin embargo, la Municipalidad Distrital de Sachaca aún tiene pendiente la adquisición de equipos médicos.

Asimismo, la mejora del Centro de Salud de Corire se encuentra a un 35 % de avance físico según las valorizaciones alcanzadas a febrero de este año; por este proyecto la Municipalidad Distrital de Uraca recibió una partida de S/ 22.1 millones en el 2023.

El gerente general del GRA, Berly González, señaló que su gerencia dispuso el acompañamiento mediante un equipo técnico a aquellas municipalidades que presentan dificultades para concluir sus proyectos.

El funcionario descartó que en lo que queda del año se realice alguna nueva transferencia debido a falta de disponibilidad presupuestal en el gobierno regional.