El festival Lima Web Fest 2026 abrió oficialmente su convocatoria nacional e internacional para la edición que se desarrollará del 15 al 17 de septiembre de 2026.

Con una década de trayectoria, el encuentro busca consolidar su posición como una plataforma de exhibición, capacitación e intercambio para realizadores audiovisuales, estudiantes, productores y creadores de contenido digital de distintas partes del mundo.

“Territorios Digitales”, el eje temático de la edición 2026

Bajo el concepto “Territorios Digitales”, el festival propone una reflexión sobre la evolución de las historias en un entorno donde los contenidos se desarrollan en múltiples formatos y plataformas.

La propuesta abarca desde series digitales y proyectos audiovisuales hasta videojuegos, podcasts, fotografía, animación, contenido para redes sociales y experiencias transmedia.

Según los organizadores, el objetivo es visibilizar nuevas formas de narración que integran creatividad, tecnología e innovación.

Convocatoria abierta para proyectos nacionales e internacionales

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas para participantes nacionales e internacionales.

Los proyectos peruanos podrán postular a través de la página oficial del festival o mediante la plataforma FilmFreeway, mientras que las postulaciones extranjeras serán recibidas exclusivamente por esta última vía.

La convocatoria está dirigida a creadores emergentes y profesionales interesados en presentar propuestas vinculadas a las nuevas narrativas digitales.

Más de 4.000 proyectos en diez años

Desde su creación, el Lima Web Fest ha reunido más de 4.000 proyectos provenientes de más de 100 países.

Además, el evento registra:

Más de 80 premios entregados.

Más de 50 charlas y talleres especializados.

Alrededor de 2.500 asistentes acumulados.

Participación de creadores y productores de distintos continentes.

Para William Calero, la décima edición representa un momento importante para el desarrollo de la creación digital en el país.

“Llegar a los 10 años del festival representa un momento importante para la creación digital en el país. Esta edición nos permite mirar hacia adelante y seguir impulsando a una nueva generación de narradores que crean desde el audiovisual, la tecnología, las redes sociales y las experiencias digitales”, señaló.

Categorías de competencia

La edición 2026 contempla cuatro grandes áreas de participación.

Series Digitales

Mejor Serie Peruana.

Mejor Serie del Año.

Mejor Director.

Mejor Dirección de Arte.

Mejor Interpretación Masculina.

Mejor Interpretación Femenina.

Mejor Edición y Postproducción.

Narrativas Expandidas

Mejor Narrativa en Videojuego.

Mejor Animación Digital.

Mejor Proyecto Transmedia.

Mejor Podcast.

Mejor Talento Emergente.

Mejor Narrativa Fotográfica Digital.

Creadores de Contenido Digital

Mejor Creador Digital.

Mejor Storytelling en Redes Sociales.

Mejor Formato Innovador.

Nuevas Voces

Mejor Video Minuto Escolar.

Mejor Proyecto Fotográfico Escolar.

Tres días de actividades especializadas

Durante los días 15 y 16 de septiembre, el festival desarrollará una agenda académica con paneles, talleres, webinars, proyecciones y espacios de networking.

Los temas abordarán tendencias actuales de la industria digital, entre ellas:

Economía del creador.

Producción de series digitales.

Storytelling para plataformas emergentes.

Narrativas verticales.

Animación.

Desarrollo de videojuegos.

Inteligencia artificial aplicada a la creatividad.

Crecimiento de creadores latinoamericanos.

Gala de premiación cerrará el festival

La décima edición culminará el 17 de septiembre con una ceremonia de premiación en la que se reconocerán los proyectos ganadores de la competencia oficial.

Asimismo, los organizadores informaron que esta edición contará con la participación de Sony y Wilhelmi Foto y Video como socios estratégicos, quienes desarrollarán actividades formativas y entregarán reconocimientos especiales.

Con esta edición aniversario, Toulouse Lautrec reafirma su apuesta por el desarrollo del talento creativo, la innovación audiovisual y las nuevas formas de producción de contenidos digitales.