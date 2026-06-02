La fiscal provincial María Angélica Lazo Alburqueque, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Flagrancia Delictiva de Piura, logró que el Poder Judicial disponga el inicio de investigación preparatoria e imponga prisión preventiva por 07 meses contra E.J.S.J. y P.A.C.P., detenidos en flagrancia e investigados como presuntos autores del delito de robo agravado en agravio de un comerciante independiente.

La Fiscalía sustentó su requerimiento en diversos elementos de convicción, entre ellos el acta de intervención policial; el acta de recepción de detenidos por arresto ciudadano; el acta de hallazgo, traslado e incautación de vehículo mayor y menor; el acta de incautación y embalaje de especies; certificados médicos legales; entre otros.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el pasado 25 de mayo de 2026, cuando el agraviado se encontraba distribuyendo mercadería en diversos sectores de la ciudad a bordo de su camioneta. En esas circunstancias, fue interceptado por cuatro sujetos en motocicletas, de los cuales descendieron los pasajeros; siendo que uno de ellos habría rebuscado entre sus pertenencias, mientras que el otro le arrebató las llaves del vehículo, abordó la camioneta y se la llevó.

Cuando la víctima intentó impedir el robo, fue presuntamente amenazado con un arma por uno de los intervenidos.

El Ministerio Público continuará con las diligencias correspondientes a fin de esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades conforme a ley. Los imputados serán internados en el establecimiento penitenciario como cumplimiento de la medida de prisión preventiva impuesta.