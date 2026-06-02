Nueve colegios de las provincias de Arequipa y Caylloma se quedaron sin mantenimiento, luego de que el Gobierno Regional de Arequipa anulara nueve procesos de selección destinados a ejecutar estas intervenciones. La medida fue adoptada mediante resoluciones emitidas entre el 25 y 27 de mayo, tras detectarse una misma irregularidad en los expedientes de contratación.

De acuerdo con las resoluciones de nulidad emitidas por la Gerencia General Regional números 354, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365 y 367-2026-GRA/GGR, los proyectos habían sido aprobados previamente para ejecutarse mediante administración directa. Sin embargo, los términos de referencia elaborados para las convocatorias fueron formulados bajo la modalidad de administración indirecta, generando una contradicción en la documentación de los procesos.

La Gerencia General Regional determinó que esta incompatibilidad constituía una causal de nulidad debido a que la modalidad de ejecución consignada en los expedientes no coincidía con la aprobada previamente por la Gerencia Regional de Infraestructura. Por ello, dispuso retrotraer los procedimientos hasta la etapa de convocatoria.

DETALLES

Los procesos anulados corresponden a las instituciones educativas Achoma (Achoma), Juan Velasco Alvarado (Yanque), Santa María de la Colina (Majes), I.E. 40393 Sibayo (Sibayo) y Tarucamarca (Tisco), en la provincia de Caylloma. También fueron comprendidos La Campiña (Socabaya), Fernando Belaunde Terry (Chiguata), Villa Santa Rosa Chiguata (Paucarpata) y Teodoro Núñez Ureta (Paucarpata), en la provincia de Arequipa.

Las resoluciones precisan que la observación fue identificada en los nueve expedientes revisados. En todos los casos, la documentación elaborada para la contratación planteaba una modalidad distinta a la autorizada para la ejecución de los trabajos de mantenimiento.