Más de 250 fiscales serán desplegados en toda la región Arequipa durante la segunda vuelta electoral de este domingo, informó la fiscal de Prevención del Delito, Cecilia Ampuero. El Ministerio Público realizará acciones de supervisión antes, durante y después de la jornada electoral para prevenir delitos y garantizar el normal desarrollo del proceso.

La magistrada explicó que las labores de control comenzarán desde el sábado y continuarán durante todo el domingo. “Vamos a desplegar más de 250 fiscales entre los días sábado y domingo. La finalidad de nuestro procedimiento es prevenir delitos electorales y delitos contra la administración pública”, señaló.

Entre las acciones previstas se encuentra la verificación de la instalación de mesas de sufragio, el acceso de los ciudadanos a los locales de votación y el cumplimiento de funciones por parte de las entidades que integran el sistema electoral. “Vamos a verificar que las instituciones públicas que tienen esta función dentro del sistema electoral estén cumpliendo debidamente con sus responsabilidades”, indicó.

Ampuero también anunció operativos para hacer cumplir la ley seca, recordando que la venta de bebidas alcohólicas durante el proceso electoral constituye un delito. Asimismo, informó que la Fiscalía supervisará la presencia de propaganda política en los alrededores de los centros de votación y exigirá al Jurado Electoral Especial el retiro de publicidad ubicada dentro de los 100 metros permitidos por la ley.

Respecto a las sanciones, la fiscal advirtió que los delitos electorales pueden ser castigados con penas de entre tres y seis años de prisión, dependiendo de la gravedad de cada caso. Además, precisó que cualquier hecho con características de delito será puesto en conocimiento de la Fiscalía Penal para el inicio de las investigaciones correspondientes.