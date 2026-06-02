La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa presentó un requerimiento de detención preliminar por siete días contra los médicos Alex Limache C. y Gonzalo Delgado Z., quienes son investigados preliminarmente por los presuntos delitos de homicidio culposo y comercialización de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios sin garantía de buen estado, en agravio de un menor de siete años que falleció tras ser sometido a una intervención quirúrgica en una clínica particular del distrito de Cayma.

De acuerdo con las investigaciones, la tarde del domingo 31 de mayo el niño sufrió un accidente mientras jugaba en un parque, resultando con una fractura en la muñeca. Sus padres lo trasladaron al área de emergencia del hospital Goyeneche, donde el médico Alex Limache les indicó que el menor requería una cirugía, aunque no existían cupos disponibles para realizarla en dicho establecimiento de salud.

Según la tesis fiscal, ante esa situación el galeno habría ofrecido efectuar la operación en una clínica privada de Yanahuara. Los padres aceptaron la propuesta y el menor fue trasladado al citado centro médico. Sin embargo, durante el procedimiento quirúrgico se registraron complicaciones que agravaron el estado de salud del paciente, quien fue evacuado de emergencia, pero llegó sin vida a la clínica San Juan de Dios.

Tras tomar conocimiento del caso, la fiscal provincial Julia Yucasi Quispe dispuso el inicio de diligencias urgentes e inaplazables. Entre las medidas adoptadas se ordenó el aislamiento de la sala de operaciones, la incautación de la historia clínica y la participación de personal especializado de homicidios y criminalística para realizar la inspección técnico-policial del lugar.

Las diligencias se desarrollaron con la presencia de la fiscal adjunta provincial Shirley Zúñiga Gómez. Durante la intervención en la sala quirúrgica se incautaron y lacraron diversos fármacos utilizados en la operación, los cuales serán sometidos a peritajes para determinar si cumplen con las condiciones exigidas para su uso médico.

Asimismo, se dispuso el levantamiento y traslado de los restos del menor a la División Médico Legal para establecer la causa exacta del fallecimiento.

La necropsia contó con la participación del fiscal adjunto Carlos Aguilar Callata. Mientras continúan las investigaciones y se esperan los resultados de la necropsia, los peritajes criminalísticos, el análisis de los medicamentos y las declaraciones de los padres, la Fiscalía solicitó la detención preliminar de los médicos involucrados, quienes fueron intervenidos por la Policía Nacional.