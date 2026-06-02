La Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL) informó que ante el paro anunciado por las empresas de transporte público para el miércoles 3 de junio y con la finalidad de salvaguardar la integridad y seguridad de los estudiantes se ha dispuesto que las labores pedagógicas se desarrollen de manera virtual en las instituciones educativas públicas de la provincia de Trujillo.

“En ese sentido, los directores y docentes deberán adoptar las previsiones necesarias para garantizar la continuidad del servicio educativo mediante las plataformas y medios virtuales que consideren pertinentes, asegurando el cumplimiento de las actividades programadas”, detalló la GRELL en un comunicado de prensa.

Asimismo, se exhortó a los padres de familia y estudiantes a mantenerse atentos a las orientaciones que brinden sus respectivas instituciones educativas para el adecuado desarrollo de las clases no presenciales.

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