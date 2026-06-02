El Teatro La Plaza presentará desde el próximo 7 de junio la obra Eureka Day, una sátira contemporánea que explora los conflictos derivados de la polarización, los prejuicios y las dificultades para alcanzar consensos en una sociedad cada vez más dividida.

La puesta en escena está escrita por Jonathan Spector y dirigida por Vanessa Vizcarra.

Una historia sobre el choque de ideas

La trama se desarrolla en 2017 dentro de un colegio privado que se define como inclusivo y progresista.

Sin embargo, la aparente armonía se rompe cuando un brote de paperas genera un intenso debate sobre la vacunación obligatoria.

Lo que inicialmente parece una discusión sanitaria se convierte rápidamente en una confrontación entre padres de familia, docentes y directivos, donde las diferencias ideológicas terminan exponiendo contradicciones personales y colectivas.

Humor, crítica social y reflexión

La directora Vanessa Vizcarra destacó que uno de los principales atractivos de la obra radica en su capacidad para combinar humor con temas profundamente actuales.

“Lo fascinante de esta obra es que nos permite reírnos de situaciones muy reconocibles, pero también enfrentarnos a nuestras propias contradicciones. La obra comienza desde un lugar aparentemente ligero y absurdo, pero poco a poco va revelando las fragilidades, heridas y necesidades de sus personajes”, señaló.

Según explicó, la historia aborda la dificultad de escuchar posiciones distintas cuando las personas consideran que su propia verdad es incuestionable.

Elenco reúne a reconocidos actores nacionales

La producción cuenta con la participación de destacados intérpretes de la escena teatral peruana:

Stephany Orúe

Manuel Gold

Anaí Padilla

Fiorella De Ferrari

Diego Pérez

Sebastián Valdez

Los personajes mostrarán cómo las tensiones sociales y las convicciones personales pueden transformar un espacio de diálogo en un escenario de confrontación.

Funciones y venta de entradas

La temporada de Eureka Day se desarrollará en el Teatro La Plaza, ubicado en Larcomar.

Las funciones se realizarán:

De martes a sábado: 8:00 p.m.

Domingos: 7:00 p.m.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus, en la boletería del teatro y en la web oficial de Teatro La Plaza.

Una obra para debatir después de la función

Más allá de la comedia, Eureka Day propone una reflexión sobre los desafíos del diálogo en tiempos marcados por la sobreinformación, las redes sociales y la polarización.

La puesta en escena plantea una pregunta central: ¿qué ocurre cuando todos están convencidos de tener la razón?

La respuesta llega a través de una historia que combina ironía, tensión y situaciones reconocibles para el público contemporáneo.