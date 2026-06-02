La histórica Iglesia San José de Los Molinos, uno de los templos más representativos del distrito de San José de Los Molinos, en la provincia de Ica, dejó oficialmente de formar parte del registro de bienes declarados como Patrimonio Cultural de la Nación, tras una decisión adoptada por el Ministerio de Cultura luego de una evaluación técnica especializada.

Daños acumulados

La medida fue establecida mediante Resolución Viceministerial Nº 000145-2026-VMPCIC/MC, en la que se concluye que el inmueble presenta un estado de deterioro tan avanzado que ya no reúne las condiciones necesarias para mantener su reconocimiento patrimonial.

Los informes técnicos elaborados por especialistas señalan que la infraestructura sufrió afectaciones severas a consecuencia del terremoto ocurrido el 15 de agosto de 2007, uno de los desastres naturales más devastadores registrados en la región Ica.

A ello se sumaron años de exposición a factores climáticos, la falta de intervenciones integrales de conservación y el progresivo desgaste de los materiales que conformaban la estructura original.

Como resultado, gran parte de los elementos arquitectónicos e históricos que justificaron su declaratoria patrimonial desaparecieron o quedaron gravemente comprometidos.

Según la documentación evaluada por el Ministerio de Cultura, actualmente solo permanecen algunos segmentos de los muros originales, parte del área principal del templo y la torre campanario.

Sin embargo, estas estructuras también presentan importantes daños y un elevado nivel de vulnerabilidad, situación que representa riesgos para la seguridad de quienes transitan por el lugar.

Los especialistas concluyeron además que el inmueble conserva únicamente una porción reducida de su configuración arquitectónica original, lo que evidencia una pérdida significativa de autenticidad e integridad patrimonial.

La propuesta para retirar la condición de Patrimonio Cultural fue impulsada por el Obispado de Ica y la Municipalidad Distrital de San José de Los Molinos, instituciones que plantearon la necesidad de evaluar alternativas para atender las necesidades religiosas y comunitarias de la población.

“Artículo 1.- Retirar la condición cultural de monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación al inmueble denominado “Iglesia San José de los Molinos” ubicada en el Centro Poblado San José de Los Molinos, distrito San José de Los Molinos, provincia y departamento de Ica. Artículo 2.- Notificar la resolución al Obispado de la Diócesis de Ica y a la Municipalidad Distrital de San José de los Molinos con los informes que se citan en su parte considerativa, y comunicarla a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN", se lee en la resolución viceministerial.

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