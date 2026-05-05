La Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica anunció el inicio de una serie de acciones orientadas a la recuperación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico de la ciudad, con énfasis en el centro histórico, considerado zona monumental y parte del legado cultural de la Nación. El director Josué González destacó que la meta es no solo conservar estas estructuras, sino integrarlas a un desarrollo sostenible con participación ciudadana y del sector privado.

Desarrollo patrimonial

Como parte de esta estrategia, se ejecutará el proyecto “Revalorando el Patrimonio Cultural”, que tendrá su primera intervención en la cuadra inicial de la avenida Grau. Esta iniciativa buscará recuperar la estética original del entorno mediante criterios técnicos, incluyendo una paleta de colores definida, en coordinación con vecinos y empresarios de la zona.

El funcionario precisó que este proyecto forma parte de una visión a largo plazo que apunta a revitalizar progresivamente el centro histórico de Ica. La intención es generar un “círculo virtuoso” que incentive la conservación del patrimonio, promoviendo al mismo tiempo actividades económicas vinculadas al turismo y la identidad cultural local.

En paralelo, se vienen desarrollando avances en la recuperación de monumentos religiosos emblemáticos, como la Catedral de Ica y la iglesia San José. González indicó que ya se trabaja en la elaboración de expedientes técnicos en coordinación con el Gobierno Regional y el Obispado, aunque reconoció que se trata de procesos complejos que demandan tiempo y recursos especializados.

Otro de los frentes impulsados por Cultura es el primer registro regional de bodegas artesanales dedicadas a la producción de pisco. Este trabajo, que ya se inició en la provincia de Ica, busca documentar y preservar los conocimientos tradicionales asociados a esta actividad, reconocida como patrimonio cultural inmaterial en el Perú.

Finalmente, el director señaló que también se vienen articulando esfuerzos con otras entidades para abordar problemáticas en zonas como Huacachina y fortalecer el registro de recursos turísticos en provincias como Nasca y Marcona.

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