El Ministerio de Cultura oficializó la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación al Sitio Arqueológico Huaca El Huerto – Sector A y Sector B, ubicado en el distrito de Salas, provincia y región Ica.

Patrimonio declarado

De acuerdo con el documento, el complejo prehispánico fue un centro administrativo, urbano y ceremonial del periodo Intermedio Tardío, entre los años 900 y 1440 d.C. La zona habría sido construida por la cultura Ica y posteriormente ocupada por el Imperio Inca. Entre sus principales características destaca una estructura piramidal de gran volumen, muros sólidos y restos de enlucidos en tonos ocre y blanco.

La resolución también precisa la protección de dos áreas delimitadas técnicamente bajo coordenadas oficiales WGS84 Zona 18 Sur. El Sector A comprende 5,549.14 metros cuadrados, mientras que el Sector B alcanza 7,081.05 metros cuadrados. Ambos espacios pasan a contar con resguardo oficial como bienes arqueológicos pertenecientes al Estado.

El Ministerio de Cultura señaló que este sitio forma parte del conjunto de estructuras piramidales del valle del río Ica y representa un elemento clave para fortalecer la identidad regional, la memoria histórica y el potencial turístico de la zona. Además, se dispuso a iniciar acciones de saneamiento físico legal e informar a las autoridades locales y regionales para su incorporación en futuros planes de ordenamiento territorial.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO