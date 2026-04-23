El Ministerio de Cultura, a través de la Zona Arqueológica Caral, informó el hallazgo de una estructura arquitectónica vinculada a la observación astronómica en el asentamiento de Áspero, ciudad pesquera de la Civilización Caral ubicada en Supe Puerto, provincia de Barranca.

El descubrimiento fue liderado por el equipo de investigación dirigido por la doctora Ruth Shady Solís, quien señaló que el espacio habría sido utilizado por especialistas encargados de registrar fenómenos astronómicos y su relación con el entorno natural. Estos conocimientos habrían sido clave para actividades como la pesca, el marisqueo y el intercambio con poblaciones agrícolas del valle de Supe.

Las evidencias fueron presentadas durante la conmemoración de 21 años de investigación, conservación y puesta en valor del sitio arqueológico Áspero (3000–1800 a. C.), reafirmando su importancia como un centro temprano de generación de conocimiento en América.

Arquitectura diseñada para observar el cielo

Durante las excavaciones en el Sector J1, los arqueólogos identificaron una estructura ubicada estratégicamente cerca de los principales edificios piramidales del asentamiento.

Desde este punto se puede visualizar tanto el litoral marino como la parte baja del valle de Supe, lo que habría facilitado el seguimiento sistemático de fenómenos naturales y astronómicos, como la observación del Sol, la Luna y las estrellas para anticipar cambios climáticos y en los recursos marinos.

Las investigaciones determinaron cuatro periodos constructivos, que evidencian cambios arquitectónicos y funcionales a lo largo del tiempo.

En una etapa inicial, el espacio habría funcionado como un edificio público ceremonial. Posteriormente, se incorporó una plataforma ovalada de 3,18 metros de diámetro y 63 centímetros de altura, con una piedra vertical o huanca ubicada en el centro, elemento simbólico relacionado con ceremonias rituales.

En el tercer periodo se edificó una doble plataforma escalonada, una inferior de 9,40 metros de diámetro y otra superior de 4,80 metros, además de un recinto con fogón ceremonial, lo que sugiere un incremento en las actividades rituales asociadas a la observación astronómica.

Astronomía y manejo sostenible de recursos

Los especialistas consideran que la configuración arquitectónica pudo haber servido para registrar ciclos solares y lunares, vinculados con cambios en el clima y la disponibilidad de recursos marinos, factores fundamentales para la subsistencia de la población pesquera.

En una etapa final, la estructura fue cubierta y transformada en áreas residenciales, reflejando cambios sociales y el abandono progresivo de sus funciones especializadas.

Este descubrimiento amplía las investigaciones sobre astronomía andina que desarrolla el equipo de Caral y refuerza el conocimiento sobre el manejo sostenible del entorno por parte de esta antigua civilización.

Áspero, puerto estratégico de la Civilización Caral

El asentamiento de Áspero, ubicado a 700 metros del océano Pacífico y con una extensión de 18,8 hectáreas, fue un puerto clave dentro de la red social y económica de la Civilización Caral.

En el sitio se han identificado 25 conjuntos arquitectónicos, así como hallazgos funerarios de élite como la “Dama de los Cuatro Tupus”, el “Varón de Élite” y el entierro de una niña de alto estatus social. Estas evidencias confirman su relevancia política, económica y simbólica en la antigüedad.

Actividades culturales por el Áspero Raymi 2026

Como parte de las actividades de difusión cultural, la Zona Arqueológica Caral invitó a la ciudadanía a participar en el Áspero Raymi 2026, que se realizará los 24 y 25 de abril en Supe Puerto.

El evento busca fortalecer la identidad cultural y promover la valoración del patrimonio arqueológico mediante actividades abiertas al público. Asimismo, se informó que en Lima se presentará la muestra temática “Áspero en la Integración Social Intercultural”, con ingreso gratuito hasta el 30 de abril en la Sala Mochica del Ministerio de Cultura.