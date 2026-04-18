El Ministerio de Cultura oficializó la protección provisional del paisaje arqueológico Carhuas 1C, ubicado en el departamento de Ica, mediante la resolución 000092-2026-DGPA-VMPCIC/MC publicada en el Diario Oficial El Peruano.

Alerta patrimonial

Según lo dispuesto, la intervención responde a remociones registradas en la planicie del terreno, así como a la instalación no autorizada de estructuras destinadas a la producción avícola. Estas acciones habrían generado afectaciones directas sobre el espacio considerado de valor arqueológico.

A ello se suman factores naturales que vienen acelerando el deterioro del complejo, entre ellos fuertes vientos, lluvias y procesos de erosión. Las autoridades advirtieron que estas condiciones incrementan el riesgo para la conservación del sitio si no se aplican medidas inmediatas de protección.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica será la encargada de ejecutar las acciones preventivas establecidas en la resolución. Entre las medidas contempladas figura la instalación de nuevos hitos para delimitar el perímetro arqueológico y reforzar el resguardo del área intervenida.

Asimismo, se ordenó el retiro inmediato de maquinaria, herramientas y construcciones ajenas al sitio. Con ello, el sector Cultura busca frenar el avance de actividades no autorizadas y garantizar la preservación de uno de los espacios patrimoniales identificados en la región Ica.

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