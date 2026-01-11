El Ministerio de Cultura realizó una visita de supervisión al sitio arqueológico Tambo Colorado, ubicado en el valle del río Pisco, región Ica, con el objetivo de verificar los avances en los trabajos de conservación y puesta en valor de este importante complejo prehispánico.

La inspección fue encabezada por el secretario general de la entidad, quien recorrió las principales estructuras para constatar el estado actual del patrimonio.

Valor histórico

Tambo Colorado es considerado uno de los complejos incas mejor conservados de la costa peruana y destaca por su singular arquitectura de adobe, sus característicos muros policromados y su alto valor histórico y cultural.

Este sitio fue un importante centro administrativo y de control del Tahuantinsuyo en la zona sur del país, lo que le otorga una relevancia estratégica dentro del legado arqueológico nacional.

Durante el recorrido, la autoridad del Ministerio de Cultura evaluó las acciones que se vienen ejecutando para la preservación del monumento, así como el cumplimiento de los planes de manejo establecidos para garantizar su adecuada protección. Asimismo, se revisaron los trabajos orientados a la estabilización de estructuras, control de agentes de deterioro y ordenamiento del área para visitantes.

Los funcionarios del Ministerio de Cultura seguirán fortaleciendo la conservación y gestión de Tambo Colorado, a fin de asegurar su preservación para las futuras generaciones y promover su adecuado aprovechamiento turístico y educativo.

Señalaron que estas acciones forman parte de la política nacional de protección del patrimonio cultural, que busca poner en valor los principales sitios arqueológicos del país como parte de la identidad y desarrollo sostenible de las regiones.

