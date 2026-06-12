Una denuncia ciudadana y la crítica de Correo, logró la reacción de la Municipalidad Provincial de Arequipa para la limpieza del mirador Villalba, que es convertido a diario en letrina pública y punto de reunión de vándalos y beodos.

Los vecinos de la zona, habían dirigido un documento al exalcalde provincial, Víctor Hugo Rivera, en setiembre del 2024 para la recuperación de este espacio, pero no lograron la atención debida y el problema del desorden se mantuvo hasta ayer, que la comuna envió cuadrillas de limpieza y serenos para atender el requerimiento.

Sin embargo, para los residentes y comerciantes de la zona, es prioritario que se destine vigilancia nocturna en el mirador para evitar la presencia de personas que van a beber licor o a causar desórdenes. También han insistido en la recuperación de la alameda con la limpieza de los grafitis que malograron las estructuras.

El mirador de la calle Villalba es un espacio urbano y panorámico ubicado en la cuarta cuadra de la calle Villalba, justo al lado del emblemático puente Grau, en el Cercado del Centro Histórico de Arequipa, y es uno de los puntos de mayor deterioro por la falta de cuidado y ordenamiento municipal.

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