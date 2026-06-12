Seis personas resultaron heridas y fueron llevadas a un centro médico luego de un accidente registrado durante la noche del jueves en San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió cuando un automóvil perdió el control e impactó contra una mototaxi, cuyos ocupantes resultaron afectados.

Tras el accidente, uno de los vehículos continuó avanzando varios metros hasta chocar contra una estructura de soporte de la Línea 1 del Metro de Lima. El siniestro se produjo a la altura de la cuadra 15 de la avenida Próceres de la Independencia, en la urbanización Chacarilla de Otero.





¿Quiénes son los afectados?

De acuerdo con el reporte de Exitosa, entre las personas heridas se encuentran una mujer y sus tres hijos menores de edad, quienes viajaban a bordo del mototaxi al momento del choque. La familia afectada y el conductor del vehículo menor, fueron trasladados al Hospital San Juan de Lurigancho para recibir atención médica y permanecer bajo observación.

El conductor del automóvil también sufrió algunas lesiones. Sin embargo, permanecía estable y posteriormente fue conducido a la comisaría del sector como parte de las diligencias policiales.

Vecinos de la zona relataron lo ocurrido y describieron los momentos posteriores a la colisión. Una de las personas que presenció el accidente señaló que el automóvil se desplazaba a gran velocidad antes del impacto.

“El carro ha venido a velocidad y la moto que se ha atravesado. (...) Dicen que ha habido tres niños en la moto y se lo han llevado al hospital más cercano; y al chofer del carro se lo ha llevado a la comisaría”, comentó, expresó.

Agentes de la Policía Nacional realizaron las diligencias correspondientes en la zona para determinar cómo ocurrió el accidente. Como parte de las investigaciones, se revisarán las cámaras de seguridad cercanas para establecer responsabilidades.