La presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmó que su Gobierno trabaja para recuperar el orden y la tranquilidad en el país y pidió paciencia a la población mientras se implementan las estrategias destinadas a fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad.

Durante su discurso, sostuvo que se viene fortaleciendo el trabajo conjunto entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

“Hoy lo que ustedes van a ver es un Gobierno absolutamente firme, que lo primero que está haciendo es motivando y levantándole la moral a las instituciones que están en primera fila, a nuestra Policía Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas. (...) No podemos dar resultados en 15 días, por favor, les pido paciencia pero sobre todo les pido que confíen en este Gobierno, porque este Gobierno les va a devolver el orden y la tranquilidad”, señaló.

Tras la ceremonia, Fujimori reiteró ante la prensa que la recuperación del orden es una prioridad de su administración y explicó que las instituciones de seguridad también están articulando acciones con el servicio de inteligencia.

“Ustedes lo que están viendo es una coordinación de quienes están en primera línea, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas articulando además con el servicio de inteligencia, este proceso no va a ser inmediato porque estamos recopilando la información, pero estamos viendo ya a una Policía más fortalecida”, manifestó.