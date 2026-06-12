Partieron hace más de 10 años a los Estados Unidos en busca de mejoras económicas, pero un lamentable accidente de tránsito acabó con sus sueños. Su familia, en Huancayo y Huachac, los quieren devuelta para darle sepultura. Jhosemar Samaniego Fernández (39), Juan Junior Samaniego Fernández (26), fallecieron y otro de sus hermanos Jhoel Cristhian Samaniego Fernández, lucha por su vida.

La familia necesita más de 100 mil soles para repatriar los restos de los dos hermanos y salvar la vida del único sobreviviente.

Cerca de las 7 de la noche del 9 de junio, ocurrió la tragedia. Los hermanos Jhosimar Samaniego Fernández, Juan Samaniego y Jhoel Samaniego, como todos los días regresaban a casa después de una jornada laboral. Cerca del Condado de Converse, Wyoming en Estados Unidos, al vehículo donde viajaban se le reventó una llanta, debido a los fuertes vientos, que alcanzaban 70 millas por hora, el vehículo perdió el control y volcó.

Jhosimar Samaniego, padre de 3 hijos, quien este 20 de mayo iba a cumplir 40 años, falleció instantáneamente; mientras que Juan expiró en el hospital. Jhoel fue trasladado al nosocomio en Casper, Wyoming, en estado crítico.

Los deudos que rezan por su recuperación, piden ayuda para trasladar los cuerpos de los 2 hermanos fallecidos. Cualquier ayuda a los Yapes 986698389 de Norka Samaniego o al 921167392 de Mily Casachagua o la cuenta BCP 355-17084812023.