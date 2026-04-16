El Ministerio de Cultura dispuso la protección provisional del paisaje arqueológico Lari Lari 1, ubicado en el distrito de Cayma, en Arequipa, a fin de evitar daños o alteraciones mientras se define su condición definitiva.

La medida fue oficializada mediante una resolución directoral publicada en el diario El Peruano, en la que se reconoce el valor cultural del sitio y la necesidad de resguardar sus características arqueológicas.

La disposición es por el plazo de dos años, prorrogable por el mismo periodo. Entre las medidas preventivas, se disponen acciones que deberán ser evaluadas y ejecutadas por el área competente de Saneamiento Físico Legal de BIPs, para su conservación.

ALTERACIONES EN SITIO

El reglamento se basa en el Informe de Inspección N.º 001-2026-JBP de fecha 17 de febrero de 2026, donde el especialista de la Dirección Desconcentrada de Cultura Arequipa refiere que el monumento arqueológico prehispánico viene siendo objeto de afectación.

Entre ellos, sufre de un deterioro paulatino por causas naturales, como la erosión eólica y las precipitaciones pluviales. Además, es objeto de agentes antrópicos, pues se reportaron intervenciones no autorizadas, como la construcción de viviendas contemporáneas que llegan hasta 4 a 5 pisos. “En su gran mayoría de concreto, vías asfaltadas y remoción de suelos para apertura de condominios, siendo estas acciones un peligro latente para la conservación de los andenes”, refiere la resolución.

Frente a las alteraciones, el Ministerio de Cultura ordenó el cese de afectaciones y la señalización del área. El objetivo es preservar estos espacios frente a un crecimiento urbano que avanza sin planificación en zonas de alto valor arqueológico.

OTROS

También se dispuso la protección provisional del Sitio Arqueológico Puca Puca, en Tipán (Castilla), donde se registraron excavaciones clandestinas para huaqueo en estructuras funerarias, además de erosión natural y colapso de muros.