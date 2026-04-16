Desde este lunes 20 de abril, la Municipalidad Provincial de Arequipa comenzó la emisión de autorizaciones para el servicio de transporte en el marco del Plan Chapi 2026, a fin de buscar ordenar el flujo de vehículos y peregrinos hacia el santuario de la Virgen de Chapi.

Los conductores interesados deben acercarse a las oficinas ubicadas en la calle Rivero 512, desde este lunes al martes 28 de abril, de 8:00 a 15:00 horas.

Del 29 al 30 de abril, se habilitará la atención en los puntos de partida autorizados ubicados en la av. Kenny y la av. Las Convenciones, de 6:00 a 22:00 horas, mientras que el 1 de mayo será de 6:00 a 14:00 horas.

La operación contempla tres puntos de control en ruta, en la av. Kenny en Paucarpata, av. Las Convenciones en José Luis Bustamante y Rivero, y 7 toldos en Polobaya.

Cabe mencionar que para estos trámites se debe contar con SOAT vigente, revisión técnica aprobada, licencia de conducir y pago correspondiente.

Como se conoce, la festividad de la Virgen de Chapi, patrona de Arequipa, se celebra centralmente el 1 de mayo, reuniendo a más de 200 000 peregrinos en su santuario en el distrito de Polobaya. La celebración, que incluye misas, procesiones y una masiva caminata, se extiende del 30 de abril al 2 de mayo, en el que los fieles expresan su devoción.