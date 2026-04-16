El procurador de la región de Arequipa, Augusto Retamoso Pacheco, informó ayer que cuentan con el respaldo del jefe de la Región Policial de Arequipa, general PNP Antonio La Madrid, para ejecutar operaciones de recuperación de terrenos en los distritos de Majes (Caylloma), Yura, Yarabamba y La Joya.

Retamoso Pacheco reconoció que existen limitaciones presupuestales y aun así la Procuraduría Regional cumplirá con las acciones de desalojo programadas. Recordó que el 6 de abril participó en una reunión con el general PNP La Madrid, en la que expusieron la dimensión del problema. “Ha puesto los recursos a nuestra disposición previa coordinación, si necesitamos 500 efectivos”, destacó.

El procurador señaló que las operaciones requieren una preparación minuciosa y no pueden realizarse de inmediato. “Un operativo no se hace de la noche a la mañana, sino con días de preparación. Tenemos zonas focalizadas en la región de Arequipa”, indicó.

En el distrito de Majes, las ocupaciones ilegales en terrenos administrados por Autodema se han vuelto recurrentes. Retamoso detalló que entre finales de marzo y los primeros días de abril hicieron visitas de trabajo y recorridos discretos por las áreas afectadas.

La última intervención fue en los terrenos cercanos a la zona donde se proyecta construir el Megapuerto Corio, provincia de Islay. En esa acción contaron con apoyo logístico del Gobierno Regional de Arequipa y con el despliegue de 200 efectivos de la Policía Nacional, además de maquinaria pesada. “Fue el primer resultado que hemos encabezado, junto con el equipo de la doctora Amparo Begazo”, dijo.

MAJES

Nelson Martínez Talavera, presidente de la Junta de Usuarios de Majes, se quejó de que personas ajenas a la zona vienen levantando cuartos de calamina y esteras sobre terrenos agrícolas, afectando más de 30 hectáreas.