El camión volquete que quedó atascado en el puente Puyca, en el sector Tocario es retirado, luego de que las lluvias provocaron el colapso de uno de los estribos de la estructura en la provincia arequipeña de La Unión.

El vehículo permaneció 5 días varado con la parte posterior hundida en un forado, el cual se abrió en la vía, lo que obligó a desplegar maquinaria pesada y realizar la demolición de una parte del puente para la recuperación del volquete.

Volquete quedó atrapado en puente Puyca el 10 de abril. (Foto: Difusión)

La Municipalidad Provincial de La Unión aportó con un cargador frontal, y la Municipalidad Distrital de Puyca facilitó una retroexcavadora, en un esfuerzo conjunto para retirar la unidad y evaluar la situación del puente.

De acuerdo con información del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa, mientras se evalúe las medidas que se asumirán para reconstruir o reparar el puente, se habilitó una vía alterna en el sector Canllani, con el fin de mantener la conectividad de la población afectada por la interrupción de la carretera.

Para la reconstrucción del puente se tendrá que elaborar un expediente técnico, así como conseguir el financiamiento. El objetivo es reparar o sustituir la infraestructura antes del próximo periodo de lluvias.