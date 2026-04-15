El prefecto regional de Arequipa, César Rodríguez Rojas, señaló que en el distrito de Huanuhuanu en la provincia de Caravelí hubo un corte del servicio eléctrico por más de una hora en pleno conteo de votos, entre las 12:30 y las 2:00 de la madrugada del 13 de abril.

Sin embargo, señaló en radio La Única que los miembros de mesa, junto a la fiscalización del personal del JNE y personal de la ONPE y otrs, continuaron con el escrutinio con la linterna de sus celulares, luego de las elecciones generales que se realizaron el 12 de abril.

Descartó que se trate de un hecho premeditado con la intención de perjudicar las elecciones generales y estimó que fue por causas ajenas. Argumentó que la falta de luz no perjudicó en el proceso electoral.

Según el prefecto, fueron 105 los subprefectos, tenientes gobernadores quienes monitorearon el desarrollo de las elecciones generales en toda la región de Arequipa, con la visita de los locales de votación.

Indicó que no hubo mayores incidentes y anunció que también participarán en las elecciones del 7 de junio, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que al momento, al avance del conteo de votos en 91% de avance, sería entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.