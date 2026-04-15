Un operador de maquinaria pesada de 30 años de edad, identificado como Jesús C. C., fue detenido por la Policía tras ser acusado de agredir sexualmente a una joven estudiante en el distrito de Tiabaya.

La intervención fue esta mañana en las inmediaciones del mercado municipal, luego de que la víctima y su hermana lo reconocieron por la ropa que vestía el día del ataque, el martes, y alertaran a los agentes de la comisaría del sector.

De acuerdo con la denuncia, el presunto agresor habría sido visto horas antes del hecho en el mercado, donde la joven acudió junto a su familiar al puesto de comida de una tía. En ese lugar, el hombre que vestía una polera rosada y buzo gris se le acercó y la saludó, sin que la víctima le prestara atención.

Sin embargo, la misma persona la interceptó esa noche, aproximadamente a las 21:00 horas, cuando la estudiante se dirigía a su vivienda en el pueblo joven San José. El ataque ocurrió en las inmediaciones del cementerio del distrito, donde el sujeto la habría llevado a una zona descampada para cometer la agresión.

Tras el hecho, el individuo huyó del lugar, mientras que la víctima logró salir hacia la vía pública y fue auxiliada por personal de serenazgo, que la trasladó a un centro de salud para su atención.

La víctima y su hermana volvieron a pasar esta mañana por el mercado del distrito y detectaron al presunto agresor con la misma vestimenta, lo que permitió su captura. Entre las diligencias de la Fiscalía, se acudió al lugar del ataque.