Ayer en la mañana, las principales autoridades de Arequipa realizaron un sentido homenaje a César Vallejo, en el parque que lleva su nombre y recordando los 88 años de fallecido que lleva el poeta.

La actividad reunió a escolares y escritores, quienes recordaron al autor como una voz vigente frente al complejo escenario político y social que atraviesa el país.

REALIDAD

La presidenta del Centro de Escritoras de Arequipa, Cecilia del Sol, sostuvo que la obra de Vallejo mantiene plena actualidad en medio de la inestabilidad nacional; asimismo, señaló que sus poemas reflejan preocupación por la humanidad, la justicia y los valores, aspectos que hoy resultan urgentes ante problemas como la corrupción y la inseguridad.

“Ha sido y es un referente nacional, analizó los problemas sociales y políticos del momento; hoy parece que las cosas no han cambiado mucho, por eso es necesario leer su obra”, agregó.

Durante la ceremonia, cerca de cien libros fueron entregados a estudiantes de diversas instituciones que llegaron para ser parte de la ceremonia, en un esfuerzo por acercar la literatura a las nuevas generaciones.

Además, la jornada incluyó recitales de emblemáticos poemas como “Masa” y “Piedra negra sobre una piedra blanca”, que generaron momentos de profunda conexión emocional entre los asistentes. El acto cerró con un mensaje sobre el valor de la cultura en tiempos convulsos.

Además de que las diversas instituciones y autoridades dejaron varias ofrendas florales para recordar al poeta peruano.

Es autor de Los Heraldos Negros, Trilce, España, aparta de mí este cáliz, Poemas humanos. Nació en Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad, el 16 de marzo de 1892 y falleció en París a los 46 años, el 15 de abril de 1938.