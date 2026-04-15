El Concejo Municipal Provincial de Camaná aprobó la vacancia del regidor Basilio Solís Huamani durante una sesión realizada la noche de este martes, tras evaluar una solicitud sustentada en presuntas irregularidades vinculadas a contratación con el Estado.

La decisión se basó en lo establecido en el artículo 22° (numeral 9) de la Ley Orgánica de Municipalidades y el artículo 63°, que prohíbe a las autoridades contratar directa o indirectamente con la entidad en la que ejercen funciones. Según se informó, el acuerdo fue adoptado luego de analizar un informe de la Contraloría que advirtió indicios de una posible vulneración a dichas normas.

Terminados los alegatos de ambas defensas, se determinó la vacancia del legislador por mayoría de votos, entre ellos, la del alcalde provincial. Los regidores Juan Gamarra Salazar, Idomar Pinares Pinto, Ronaldo Oporto Velazquez, Carolina Silva Llerena, Patricia Zegarra Narazas, Alfredo Escobedo y el alcalde Jaime Mamani Alvarez estuvieron a favor de la solicitud. Mientras que el concejal Washington Quilla Huayapa fue el único en votar en contra, argumentando que no se ha demostrado que Solís esté registrado como proveedor del Estado ni que exista un contrato; y Yurbi Molina Díaz no estuvo presente.

En su defensa, Basilio Solís rechazó las acusaciones y sostuvo que no ha suscrito ningún contrato, ni verbal ni escrito. Asimismo, señaló que la decisión del concejo carece de una adecuada sustentación legal, por lo que apelará la decisión.

El proceso continuará ahora en el ámbito del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), instancia que tendrá la última palabra sobre la legalidad de la vacancia.

INFORME DE CONTRALORÍA

Como se recuerda, un reciente informe de la Contraloría reveló que la empresa “Inversiones Grupo Solis H. E.I.R.L., de propiedad del regidor Solís, recibió pagos de la comuna provincial, a través de comedores populares, para la adquisición de productos alimenticios entre enero y junio del 2025.

De acuerdo con el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 001-2026-2-0354, “la Bodega de Don Basilio”, ubicada en el Mercado Central de Camaná, recibió un pago total de S/ 14,362.20 a través de más de 10 comedores populares que recibieron dicho presupuesto como parte del subsidio otorgado a la MPC para el Programa de Complementación Alimentaria.

Además, refiere que los pagos efectuados en tres periodos distintos, enero-febrero (S/ 4,629.20), marzo-abril (5,225.30) y mayo-junio (4507.70) fueron incluso aprobados sin observación alguna por la Gerencia de Promoción del Desarrollo Humano y Social ni la Subgerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana de la MPC.

Sumado a ello, el concejal presidía la Comisión de Licencias, Espectáculos, Vaso de Leche, Clubes de Madre, Comedores Populares y Seguridad Ciudadana en el 2025, advirtiéndose un mayor conflicto de intereses.

Debido a estas incidencias, algunos concejales afirmaron que la investigación no solo debe alcanzar al regidor Basilio Solís, sino a los funcionarios implicados.