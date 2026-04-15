Los trabajos de construcción del nuevo centro de salud en Matarani registran un 30 % de avance físico, informó ayer el alcalde del distrito de Islay–Matarani, Irwin Santoyo. La autoridad destacó que el establecimiento se proyecta como uno de los más modernos de la provincia de Islay, con capacidad ampliada para mejorar la atención médica en la zona.

El burgomaestre precisó que el establecimiento corresponde a un nivel de atención I-3 y su entrega está prevista para octubre del año 2026. Además, remarcó que uno de los principales objetivos del proyecto es duplicar el personal de salud.

CONVENIO CON TISUR

Santoyo explicó que este fortalecimiento será posible gracias a un convenio suscrito con la empresa privada Tisur, que contempla un aporte anual de 600 mil soles. Este acuerdo permitirá incrementar el presupuesto destinado a la contratación de profesionales de la salud durante el tiempo que dure la concesión.

“Felizmente tenemos una empresa privada que es Tisur y con ellos hemos asumido un compromiso”, señaló la autoridad edil. Más de seis mil personas se verán beneficiadas con la obra.

Entre los profesionales que serán incorporados se encuentran especialistas en obstetricia, ginecología y pediatría, además de médicos generales y técnicos en salud. Más de la mitad del personal actual pertenece al Ministerio de Salud (Minsa), lo que permitirá complementar la atención con nuevos recursos humanos.

El proyecto cuenta con una inversión de 30 millones de soles y se ejecuta bajo la modalidad de obras por impuestos. Actualmente, se encuentra dentro de los plazos establecidos en el expediente técnico. El plan de contingencia funciona en un complejo cercano al establecimiento.

“Teníamos dos obras por resolver con el Gobierno Regional; una de ellas es el centro de salud, que era limitado“, dijo.