Carlos Medina, director del hospital Honorio Delgado Espinoza, informó que el equipo técnico a cargo de desarrollar los proyectos de equipamiento para la institución, se presentará hoy ante el pleno del Consejo Regional de Arequipa para exponerlos y conseguir su aprobación.

La iniciativa contempla tres fichas IOARR (Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición) que bordean los 70 millones de soles, destinadas principalmente a reforzar el centro quirúrgico, el servicio de anatomía patológica y los consultorios externos. Para ello, el equipo técnico del hospital se prepara para sustentar los requerimientos ante las autoridades regionales, apoyados por especialistas que detallarán las necesidades en cada área.

“Lo que estamos planteando es la compra de máquinas de anestesia, mesas quirúrgicas, el arco en C, torres de laparoscopia para el centro quirúrgico, entre otros equipos para el procesamiento de muestras y mobiliario para los consultorios”, explicó Medina.

Cabe señalar que ya existe un avance concreto en otro frente de inversión aprobado que asciende a 40 millones de soles para la adquisición de equipos de imagenología como un tomógrafo. Estas mejoras se pretenden llevar a cabo con los 160 millones de soles destinados por el Gobierno Regional de Arequipa para fortalecer al principal hospital de referencia del sur del país. Se espera que en los próximos meses pueda concretarse la compra de los equipos médicos.