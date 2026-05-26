En tiempos donde la delincuencia digital busca nuevas modalidades para operar, la seguridad de las líneas telefónicas se ha vuelto vital. Frente a este panorama, la Oficina de Atención al Público de OSIPTEL en Ica ha puesto en marcha una contraofensiva tecnológica. Su jefe regional, Alexander Trillo, dio detalles sobre el renovado aplicativo “Checa tus líneas”, una herramienta clave para combatir la suplantación de identidad en las cinco provincias de la región.

Alianza estratégica

“Nuestra prioridad es brindar herramientas más rápidas y seguras a los usuarios iqueños frente al fraude digital. Por ello, OSIPTEL ha optimizado esta plataforma web. Ahora, el ciudadano no solo puede consultar cuántas líneas tiene registradas a su nombre, sino que puede detectar y reportar en tiempo real aquellas que jamás contrató”, explicó Trillo.

Uno de los puntos más críticos al realizar reclamos virtuales es garantizar la seguridad de la identidad de quien reporta. Al respecto, el jefe regional de OSIPTEL detalló que esta actualización cuenta con un filtro de alta seguridad gracias al respaldo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

“Para evitar que terceros manipulen el sistema, implementamos la verificación facial mediante la herramienta ID Perú. Por eso, es indispensable que los ciudadanos de Ica, Chincha, Pisco, Palpa y Nasca tengan instalada la aplicación ID Perú en sus celulares antes de iniciar el trámite, asegurando una validación 100% legítima”, apuntó.

Según detalló el funcionario, el proceso es sumamente intuitivo y combina el uso de la computadora y el teléfono móvil. El usuario primero debe ingresar desde una PC o laptop a la web de Checa tus líneas, seleccionar su tipo de documento y digitar su número para ver el listado completo.

“Si en la pantalla detecta algún número desconocido, debe hacer clic en la opción ‘No reconozco una o más líneas’. De inmediato, aparecerá un código QR que deberá escanear con la app ID Perú de su celular para pasar el filtro de identificación facial. Una vez autenticado, selecciona en la computadora los números en cuestión, llena un breve formulario y envía el registro”, especificó Trillo.

La gran ventaja de esta modernización no es solo la detección, sino la velocidad de respuesta que las empresas de telecomunicaciones están obligadas a cumplir.

“Al enviar el formulario, el sistema se integra de forma automática con nuestro aplicativo ‘Checa tu caso’, generando un expediente digital inmediato. Gracias a esta optimización de procesos, la empresa operadora vinculada tiene un plazo máximo de solo tres días hábiles para atender y resolver la solicitud del usuario”, enfatizó el jefe de OSIPTEL Ica.

Finalmente, Alexander Trillo hizo una invitación abierta a la población para prevenir antes de lamentar. “Revisar nuestras líneas toma solo unos minutos. Si algún usuario requiere orientación técnica personalizada o prefiere una guía presencial paso a paso, puede acercarse a nuestra oficina regional en Ica, ubicada en la Av. Conde de Nieva 103, Urb. Luren, de lunes a viernes en los horarios de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.”, concluyó.

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