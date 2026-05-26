Los integrantes de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Prevención del Delito de Piura, realizaron acciones de monitoreo preventivo ante el Paro Agrario Nacional convocado por agricultores, quienes exigen la declaratoria de emergencia del sector agrario y la suspensión de la importación de arroz, al considerar que esta situación les genera perjuicios económicos.

Desde tempranas horas de la mañana del lunes, los representantes del Ministerio Público verificaron el bloqueo de varias vías de acceso, impidiendo el tránsito vehicular en determinados sectores.

En ese contexto, los fiscales vienen coordinando con la División de Orden Público de la Policía Nacional del Perú el despliegue de efectivos policiales en los puntos donde se registran bloqueos, entre ellos el óvalo El Trébol, en las vías hacia La Legua y Catacaos.

De igual forma, sostuvieron diálogo con dirigentes agrarios presentes en las zonas de concentración, a quienes se les exhortó a abstenerse de realizar actos de violencia o cualquier acción que pudiera afectar otros bienes jurídicos protegidos, en el marco de la medida de fuerza adoptada.

Se les dio a conocer los delitos en los que podrían incurrir en caso de entorpecimiento de los servicios públicos, disturbios y otros delitos contra el orden y la tranquilidad pública.

Otros puntos de la provincia donde se reportan concentraciones y restricciones al tránsito son el puente Independencia, así como los distritos de La Unión y La Arena.