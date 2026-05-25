Desde la medianoche, cientos de agricultores de la región Piura iniciaron un paro y bloquearon vías estratégicas para exigir medidas urgentes al Gobierno ante la severa crisis económica que golpea al sector agrario.

Los piquetes y bloqueos se concentraron en puntos clave como la vía Piura-Catacaos (a la altura del Trébol), Tambogrande, Las Lomas, el puente La Manuela (que une a Sullana con Talara), así como en varios accesos de Sechura, Sullana y el Bajo Piura.

Esta medida de fuerza responde al fracaso del diálogo entre los gremios agrarios y el Gobierno Central respecto a su pliego de reclamos, dentro del cual destaca la demanda de revisar y regular los precios del arroz.

Debido a que las carreteras fueron obstruidas con arena, piedras, ramas y palos, decenas de vehículos quedaron varados. Esto obligó a decenas de pasajeros a caminar y realizar trasbordos para poder llegar a sus centros de trabajo.

Como medida de prevención, diversas instituciones educativas de la región suspendieron la presencialidad y adoptaron las clases virtuales para salvaguardar la integridad de los estudiantes y docentes.