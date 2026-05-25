Un bus del Corredor Morado se despistó y terminó impactando contra una columna de la estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Según el reporte de TV Perú, en el lugar se detectó una gran cantidad de aceite que se habría vertido de la unidad de transporte y que se extendió por una cuadra.

La parte frontal del vehículo resultó más afectada y con daños en el parabrisas así como en la puerta principal. La Policía Nacional se hizo presente en el lugar ubicado frente al mercado Huanta para ayudar a regular el tránsito y habilitar un desvío temporal. Las autoridades no descartan que la presencia del líquido oscuro sea una de las causas del accidente.

Un líquido aceitoso y oscuro fue detectado en el lugar del accidente. Fuente: TV Perú.

Hasta el momento, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido. Tampoco se han detallado las causas del accidente ni las condiciones en las que se encontraba la unidad en el momento del impacto.

En tanto, la identidad del conductor continua en reserva. De igual forma, no se ha informado sobre el estado de salud de los pasajeros que iban a bordo del bus al momento del accidente.