Una inspección técnica en los asentamientos Mi Perú y Bahía Paita detectó que viviendas precarias, sembrado de árboles e incluso embarcaciones pesqueras invaden la línea de media tensión de 22,900 voltios, representando un alto riesgo.

En salvaguarda de la vida, la integridad física de la población, la empresa Andalucita S.A. denunció el incremento de invasiones y construcciones ilegales dentro de la franja de servidumbre eléctrica otorgada por el Estado.

La empresa detectó que en las inmediaciones de los asentamientos humanos Mi Perú y Bahía Paita, hay un panorama de alto riesgo que vulnera las leyes de seguridad eléctrica vigentes en el Perú.

Entre las negligencias detectadas se hallaron embarcaciones pesqueras estacionadas debajo del cableado y amarradas sobre las estructuras de los postes, viviendas de material precario y cercos de madera y calamina que invaden los límites de seguridad.

De acuerdo con el Código Nacional de Electricidad y el Decreto Ley N° 25844 (Ley de Concesiones Eléctricas), la franja de servidumbre es un área de seguridad intangible y obligatoria que prohíbe terminantemente cualquier tipo de edificación o vegetación alta.

Para la línea de media tensión asignada a la empresa, que opera con una potencia de 22,900 voltios (22.9 kV), la normativa establece un ancho total de franja de 11 metros. Esto significa que existe un área de 5.5 metros hacia el lado izquierdo y 5.5 metros hacia el lado derecho de los postes de energía eléctrica, que no debe ser invadida.

La empresa enfatiza que las instalaciones eléctricas de alta y media tensión son peligrosas y conllevan riesgos de muerte o quemaduras severas. Asimismo, demanda el retiro inmediato de cualquier vivienda, cerco, material de construcción, vehículo o embarcación que se encuentre invadiendo la línea eléctrica.

Tener presente también que, según la legislación, ante un siniestro; el Entre las negligencias detectadas se hallaron embarcaciones pesqueras estacionadas debajo del cableado y amarradas sobre las estructuras de los postes, viviendas de material precario y cercos de madera y calamina que invaden los límites de seguridad.