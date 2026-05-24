La Iglesia Católica realizó una ceremonia de perdón en Catacaos, Piura, en la que varios obispos se arrodillaron ante integrantes del pueblo originario Tallán y la comunidad campesina de la zona. La misa fue convocada tras un pedido de reparación formulado por comuneros que durante años denunciaron la pérdida de tierras y otros perjuicios atribuidos a empresas relacionadas con el desaparecido Sodalicio de Vida Cristiana.

La ceremonia se realizó el sábado 23 de mayo en la parroquia San Juan Bautista de Catacaos. En el encuentro participaron los cardenales Carlos Castillo y Pedro Barreto, así como los arzobispos Luciano Maza, de Piura, y Alfredo Vizcarra, de Trujillo.

Además, asistieron representantes del Estado, delegaciones diplomáticas y observadores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Como parte de la liturgia, los miembros de la Iglesia recitaron de rodillas el “Yo Confieso”, en un gesto dirigido a reconocer el sufrimiento expresado por las comunidades afectadas.

🚨 𝗜𝗴𝗹𝗲𝘀𝗶𝗮 𝗽𝗶𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗱𝗼́𝗻 𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗮𝗳𝗲𝗰𝘁𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮𝘀 𝘃𝗶𝗻𝗰𝘂𝗹𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗮𝗹 𝗦𝗼𝗱𝗮𝗹𝗶𝗰𝗶𝗼



En un hecho inédito, el cardenal Carlos Castillo, el cardenal Pedro Barreto y Monseñor Jordi Bertomeu —emisario del Vaticano—… pic.twitter.com/7cZxdteAck — CNDDHH 🇵🇪 #ConsensoPorLosDDHH (@cnddhh) May 24, 2026





¿Qué dijo el representante del Vaticano?

Durante la actividad intervino Jordi Bertomeu, comisario pontificio encargado del proceso de liquidación del Sodalicio. El representante del Vaticano reconoció que las acciones emprendidas no compensan plenamente los daños denunciados por los comuneros y que la respuesta institucional llega después de muchos años.

Asimismo, señaló que la ceremonia fue promovida por voluntad del papa Francisco y que busca abrir un camino orientado a la reparación y la búsqueda de justicia para las personas afectadas.

“Debimos venir hace 20 años, hoy les pedimos perdón”, manifestó.