Una modesta comerciante de alitas broaster viene siendo extorsionada por una banda criminal que le exige pagos para permitirle continuar trabajando en la zona de Flor de Amancaes, en el distrito del Rímac.

Las cámaras de seguridad captaron el instante en que un sujeto encapuchado hizo detonar un explosivo en la caja del medidor de gas natural del edificio multifamiliar donde reside la víctima, ubicado cerca del Club Metropolitano Cápac Yupanqui.

De acuerdo con las primeras indagaciones, detrás del atentado estaría una banda criminal que viene extorsionando a una comerciante de pollo broaster, cuya identidad se mantiene en reserva, exigiéndole parte de sus ingresos a cambio de no atentar contra ella.

Este hecho ha causado indignación entre los vecinos del Rímac, quienes señalan que la mujer apenas obtiene ingresos modestos y depende únicamente de su pequeño negocio para salir adelante.