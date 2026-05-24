La Libertad exportó 1,602 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026, lo que significó un crecimiento del 47,2 % respecto al mismo periodo del 2025, informó ComexPerú.
Agregó que los envíos al exterior de la región representaron el 5.9% del total exportado por el Perú en dicho periodo, que ascendió a 27,217 millones de dólares. El buen desempeño fue impulsado principalmente por las exportaciones tradicionales, que alcanzaron US$ 1,170 millones. El sector minero contribuyó con US$ 1,099 millones.
El top cinco de departamentos con las mayores exportaciones del país fue encabezado por Lima, con envíos por US$ 3,714 millones. Le siguen Arequipa (US$ 3,057 millones), Ica (US$ 3,026 millones), Áncash (US$ 2,558 millones) y Puno (US$ 2,409 millones).
En cuanto a los principales productos exportados destacaron el oro en bruto, con envíos por US$ 775 millones (+47.7%); los minerales de plata y sus concentrados, con US$ 244 millones (+314%); y los arándanos frescos, con US$ 196 millones (+32.4%).
Durante el periodo analizado, Canadá se consolidó como el principal mercado de destino de las exportaciones de La Libertad, con un valor de US$ 643 millones (+49.8%). Le siguen China, con US$ 331 millones (+90.9%), y EE. UU., con US$ 235 millones (+26.9%).
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