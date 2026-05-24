Durante el primer trimestre del 2026.
Durante el primer trimestre del 2026.

La Libertad exportó 1,602 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026, lo que significó un crecimiento del 47,2 % respecto al mismo periodo del 2025, informó ComexPerú.

Agregó que los envíos al exterior de la región representaron el 5.9% del total exportado por el Perú en dicho periodo, que ascendió a 27,217 millones de dólares. El buen desempeño fue impulsado principalmente por las exportaciones tradicionales, que alcanzaron US$ 1,170 millones. El sector minero contribuyó con US$ 1,099 millones.

El top cinco de departamentos con las mayores exportaciones del país fue encabezado por Lima, con envíos por US$ 3,714 millones. Le siguen Arequipa (US$ 3,057 millones), Ica (US$ 3,026 millones), Áncash (US$ 2,558 millones) y Puno (US$ 2,409 millones).

En cuanto a los principales productos exportados destacaron el oro en bruto, con envíos por US$ 775 millones (+47.7%); los minerales de plata y sus concentrados, con US$ 244 millones (+314%); y los arándanos frescos, con US$ 196 millones (+32.4%).

Durante el periodo analizado, Canadá se consolidó como el principal mercado de destino de las exportaciones de La Libertad, con un valor de US$ 643 millones (+49.8%). Le siguen China, con US$ 331 millones (+90.9%), y EE. UU., con US$ 235 millones (+26.9%).

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