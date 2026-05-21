Regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) criticaron al gerente de Educación, Cultura y Deportes, Paolo Cueva, por indicar en sesión de concejo que alquilar el complejo deportivo Chan Chan para conciertos de cumbia es rentable para la comuna.

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Debate

El funcionario se presentó ayer ante el pleno para explicar por qué se usa este espacio edil para fiestas populares. Como se recuerda, el último evento con grupos musicales y venta de cerveza que se realizó en el polideportivo fue el 1 de mayo, Día del Trabajador.

Sobre el tema, Paolo Cueva dijo que el promotor de espectáculos pagó en el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo (SATT) S/ 10 mil por el alquiler del espacio.

“Nosotros gastamos solo en fertilizantes cada medio año alrededor de 25 mil soles y mensual por la contratación de un locador S/ 2,500. Ese evento ha pagado al SATT 10 mil soles, acá tengo los recibos, y el gras ha demorado nuevamente en estar apto para su uso alrededor de 10 días, y solamente se usó agua y algo de 8 bolsas de urea. Entonces, si nosotros miramos costo - beneficio, nos es rentable”, aseguró.

Esto desató las críticas del regidor Juan Namoc, quien dijo sentir “vergüenza” al “escuchar que un chupódromo se convierte en rentable”. “Por favor, ¿la municipalidad es una institución que busca rentabilidad?, ¿los fines de la municipalidad son buscar la estabilidad con chupódromos? Ha degenerado la gestión municipal, estamos usando un ambiente netamente deportivo para un chupódromo, estamos promoviendo bebidas, tabaco, drogadicción. ¿Esa es la labor de la municipalidad?, háganme el favor”, cuestionó.

El concejal Melvin Valderrama, por su parte, dijo que hay contradicción en la comuna, pues cierra locales nocturnos aduciendo que en las afueras orinan borrachos, pero lo mismo ocurriría en exteriores del polideportivo Chan Chan cuando lo alquila para conciertos.