El Juzgado de Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de Junín informó que permitió al Poder Judicial incautar dinero y bienes de origen ilícito valorizados en más de 500 mil dólares.

Según indicó el juez provisional de Extinción de Dominio, William Concha Chávez, durante los siete años de funcionamiento del sistema especializado también se logró recuperar un estimado superior a los 200 millones de soles.

Ley de extinción de dominio fue creada en 2018

El magistrado recordó que la Ley N.° 1373 de Extinción de Dominio fue promulgada en agosto de 2018 con el objetivo de afectar económicamente a las organizaciones criminales y personas involucradas en actividades ilícitas.

“En agosto de 2018 se dicta la Ley N.° 1373 de extinción de dominio. Se crea para que le duela más al sinvergüenza. Antes, los que cometían delitos ingresaban a la cárcel, cumplían su condena, luego salían y disfrutaban de los bienes que ilícitamente habían adquirido”, declaró Concha Chávez.

El juez explicó que este mecanismo judicial no se centra en las personas investigadas, sino en los bienes obtenidos mediante actividades ilegales.

“Nosotros no tenemos nada que ver con las personas. Nuestro proceso es real patrimonial, con bienes que hayan sido obtenidos como objeto de ganancias de las actividades ilícitas”, añadió.

Delitos más recurrentes en la región central

El magistrado detalló que desde la implementación del juzgado especializado se emitieron aproximadamente 560 sentencias o resoluciones judiciales que permitieron la incautación de bienes y dinero ilícito.

Entre los delitos más recurrentes detectados en la región central del país figuran el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, la minería ilegal, delitos ambientales y delitos contra el patrimonio.

El sistema de extinción de dominio permite que el Estado recupere bienes vinculados a actividades ilícitas incluso cuando no exista una sentencia penal firme contra los involucrados.