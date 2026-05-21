La Universidad Nacional del Callao anunció oficialmente el inicio de su proceso de admisión 2026-I, en el que ofrecerá un total de 1,833 vacantes distribuidas en 17 carreras profesionales.

La casa superior de estudios, licenciada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), informó que las vacantes están agrupadas en las áreas de Ciencias e Ingenierías, Ciencias Empresariales y Ciencias de la Salud y Educación.

Asimismo, los postulantes podrán acceder al beneficio de la doble opción de ingreso durante el proceso de selección.

Examen general concentra más de mil vacantes

El Examen General de Admisión será la principal modalidad de ingreso y contará con 1,058 vacantes disponibles. La evaluación se realizará el domingo 19 de julio .

Según el cronograma oficial, el cierre de pagos será el 15 de julio y las inscripciones culminarán el 16 de julio.

Los costos de inscripción varían según el tipo y ubicación del colegio de procedencia del postulante:

Colegio nacional o parroquial del Callao: S/ 240.

Colegio nacional o parroquial de otros distritos y colegios particulares del Callao: S/ 280.

Colegio particular de otros distritos: S/ 360.

La universidad indicó que los pagos deberán realizarse en Scotiabank utilizando el código de servicio 604. Además, el prospecto de admisión será gratuito para todos los postulantes.

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CEPRE UNAC otorgará 510 vacantes directas

Otra de las principales vías de ingreso será a través del Centro Preuniversitario CEPRE UNAC, que ofrecerá 510 vacantes de ingreso directo para sus estudiantes destacados.

La modalidad permitirá asegurar 30 vacantes por cada una de las 17 carreras profesionales de la universidad.

Modalidades especiales tendrán examen en julio

La UNAC también habilitó vacantes para modalidades especiales dirigidas a postulantes con experiencia académica previa o condiciones específicas. El examen para estas modalidades se realizará el 12 de julio.

Entre las modalidades disponibles figuran:

Traslado interno, externo e internacional.

Ingreso para primeros puestos escolares.

Segunda profesión.

Vacantes para personas con discapacidad, víctimas del terrorismo, defensores de la patria y deportistas calificados.

La universidad precisó que los postulantes deberán presentar documentación original o legalizada que acredite su condición.